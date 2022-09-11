Выборы муниципальных депутатов в Москве завершатся 11 сентября

У москвичей есть еще один день, чтобы отдать свой голос на выборах муниципальных депутатов. Наблюдатели на участках уже заметили, что 11 сентября людей больше, чем было в предыдущие два дня.

Сделать свой выбор нужно успеть до 20:00. Какая в данный момент обстановка на участках? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.