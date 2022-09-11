Более 1,5 млн человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах в столице

Более 1,5 миллиона человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах в столице. Система ДЭГ отразила свыше шести тысяч хакерских атак, все работает нормально, никаких серьезных проблем на было зафиксировано. Об этом рассказали в Общественном штабе.

Подробнее о том, как идет голосование в столице, – в эфире телеканала Москва 24.