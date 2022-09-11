ЕК рекомендовала странам ЕС увеличить срок выдачи виз гражданам РФ до 45 дней

Россиян могут лишить действующих шенгенских виз. Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС проверять всех получателей и обладателей "шенгена" из РФ на предмет угрозы безопасности для Европы.

Тщательные проверки потребуют дополнительного времени, поэтому Еврокомиссия также посоветовала увеличить сроки выдачи виз. Теперь на этой может уйти полтора месяца.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.