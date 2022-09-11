Москвичи продолжили участвовать в выборах мундепов

Москвичи продолжают выбирать депутатов муниципальных образований. Для участия в голосовании гражданину должно быть больше 18 лет, а еще обязательна постоянная регистрация в Москве. Если голосовать онлайн, то еще нужна полная учетная запись на портале mos.ru. Голосовать могут все москвичи, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине и большей части ТиНАО, эти районы в выборах не участвуют

Для того чтобы найти свой избирательный участок и проголосовать там, нужно зайти на портал mos.ru в раздел, посвященный выборам. Затем указать адрес регистрации в поле поиска, после чего система подскажет адрес и телефон участка, а также поможет проложить маршрут до него. Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно прийти на участок, смогут проголосовать на дому.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.