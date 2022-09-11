В МО РФ заявили, что в ДНР уничтожили две украинские группы диверсантов

В Донецкой народной республике уничтожили две группы диверсантов, которые готовили теракты на критически важных объектах. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

По его словам, ВКС РФ поразили штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования "Кракен" в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области.

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