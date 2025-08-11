Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 22:15

Политика

Трамп назвал грядущую встречу с Путиным "пробной"

Трамп назвал грядущую встречу с Путиным "пробной"

Трамп ждет конструктивного разговора с Путиным

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 августа

Трамп заявил, что "едет в Россию"

Трамп заявил, что "едет в Россию" для встречи с Путиным

Эксперт рассказал об изменениях на фондовом рынке после объявления встречи Путина и Трампа

Политологи оценили перспективы переговоров Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа может пройти в Анкоридже

Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа

Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

Американский президент Дональд Трамп назвал грядущую встречу с Владимиром Путиным "пробной". По словам главы Белого дома, он планирует лучше узнать позицию Москвы и попросить завершить конфликт на Украине.

Кроме того, Трамп намерен обсудить территориальный вопрос. При этом он не исключил, что может выйти из дипломатических переговоров по Украине после встречи с Путиным. Американский президент полагает, что ему хватит "пары минут" в начале беседы, чтобы понять, возможна ли сделка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика