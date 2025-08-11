Трамп назвал грядущую встречу с Путиным "пробной"

Американский президент Дональд Трамп назвал грядущую встречу с Владимиром Путиным "пробной". По словам главы Белого дома, он планирует лучше узнать позицию Москвы и попросить завершить конфликт на Украине.

Кроме того, Трамп намерен обсудить территориальный вопрос. При этом он не исключил, что может выйти из дипломатических переговоров по Украине после встречи с Путиным. Американский президент полагает, что ему хватит "пары минут" в начале беседы, чтобы понять, возможна ли сделка.

