Политологи оценили перспективы переговоров Путина и Трампа

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп готовятся к встрече на Аляске. По словам экспертов, переговоры могут затронуть ключевые международные вопросы и повлиять на отношения между Россией и Западом.

Американский политолог Джон Вароли отметил, что у Трампа сейчас есть значительные рычаги влияния на европейцев, что может позволить ему контролировать ситуацию и согласиться на разумные условия Москвы.

