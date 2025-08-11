Форма поиска по сайту

11 августа, 17:15

Политика

Политологи оценили перспективы переговоров Путина и Трампа

Политологи оценили перспективы переговоров Путина и Трампа

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп готовятся к встрече на Аляске. По словам экспертов, переговоры могут затронуть ключевые международные вопросы и повлиять на отношения между Россией и Западом.

Американский политолог Джон Вароли отметил, что у Трампа сейчас есть значительные рычаги влияния на европейцев, что может позволить ему контролировать ситуацию и согласиться на разумные условия Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоНаталия ШкодаАнастасия Налетова

