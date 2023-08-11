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Политика

Военный эксперт оценил ситуацию на донецком направлении в зоне СВО

Военный эксперт оценил ситуацию на донецком направлении в зоне СВО

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ВСУ не оставляют попыток продвинуться на донецком направлении в зоне СВО. ВСУ пытаются целиком занять село Урожайное, там идут бои. Цель украинских военных – прорвать российскую оборону, чтобы пройти в сторону Мариуполя

Как отметил военный эксперт, украинские военные стараются продвинуться в село Старомайское. Если ВСУ займут два села Урожайное и Старомайское, то окажутся в удобной позиции для атаки в сторону Мариуполя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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