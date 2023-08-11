07:45Политика
Российские мотострелки захватили опорный пункт ВСУ у Марьинки в ДНР
Российские мотострелки штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки в ДНР. Противник оборудовал его на окраине поселка Красногоровка.
Для укрытия украинские военные использовали вентиляционный ствол шахты "Трудовская". Сначала по позициям ВСУ отработала артиллерия – она подавила огневые точки, а потом вперед пошли штурмовые подразделения, которые захватили опорный пункт.
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