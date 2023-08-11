ВС РФ взяли еще несколько опорных пунктов ВСУ в зоне спецоперации

В Минобороны отметили продвижение российских подразделений на купянском направлении. Штурмовые отряды "Западной" группировки войск взяли еще несколько опорных пунктов противника, широким охватом окружая районный центр.

Они заняли новые позиции у поселков Синьковка в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. За сутки были отбиты семь контратак двух механизированных бригад ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.