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Политика

ВС РФ взяли еще несколько опорных пунктов ВСУ в зоне спецоперации

ВС РФ взяли еще несколько опорных пунктов ВСУ в зоне спецоперации

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В Минобороны отметили продвижение российских подразделений на купянском направлении. Штурмовые отряды "Западной" группировки войск взяли еще несколько опорных пунктов противника, широким охватом окружая районный центр.

Они заняли новые позиции у поселков Синьковка в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. За сутки были отбиты семь контратак двух механизированных бригад ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАлександра Бриль
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