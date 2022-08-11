Общественный штаб рассказал о нововведениях на сентябрьских выборах. Так, появится электронный реестр избирателей. Система в реальном времени будет отслеживать выбор каждого. Контролировать ход онлайн-голосования смогут члены Территориальных избирательных комиссий. У них будут распечатываться и храниться в бумажном виде данные из блокчейна.

Москвичи тем временем активно записываются в волонтеры. Их уже больше 5 000 человек. Все пройдут обучение и смогут попрактиковаться в использовании приложения "Мобильный наблюдатель". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

