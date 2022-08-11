В МО РФ сообщили об уничтожении 10 украинских гаубиц

По данным Минобороны, за сутки российские войска уничтожили в общей сложности около 10 украинских гаубиц, ракетных и артиллерийских установок, с помощью которых наносились удары по населенным пунктам Донецкой народной республики.

В районе города Никополь Днепропетровской области был сбит вертолет Ми-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

