Госдеп США поддержал идею создания безопасной зоны вокруг ЗАЭС

Госдеп США поддержал идею создания безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает агентство AFP. Ранее с такой идеей выступил генсек ООН.

Однако в офисе Антониу Гутерреша заявили, что размещение миротворцев международной организации в этом месте не предполагается. Украинские войска продолжают целенаправленно обстреливать территорию атомной электростанции. Власти Запорожья объявили, что разработали план вплоть до эвакуации всех жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

