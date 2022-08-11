Новости последнего часа: в ООН оценили предложение о запрете выдачи виз в ЕС россиянам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предложение Эстонии не давать россиянам визы в ЕС – это дискриминация, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Западные страны пообещали предоставить Украине 1,5 миллиарда евро на военные нужды. Об этом пишет Associated Press.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали в сторону России нужно приостановить. Такое заявление сделал министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари.

