Новости последнего часа: Франция координирует действия по вопросу виз для россиян

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Франция координирует действия по вопросу виз для россиян с партнерами в ЕС. Об этом заявил МИД страны.

Прошедший июль в России вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. Об этом сообщил Гидрометцентр.

В Москве задержали лжестажера, который украл почти 100 тысяч рублей из касс супермаркетов. Об этом заявили в МВД.