ВС РФ уничтожили три взвода РСЗО "Град" ВСУ за сутки

По последним данным от Минобороны, за сутки российские войска уничтожили три взвода РСЗО "Град" противника, два артиллерийских взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Также сбит вертолет противника Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.