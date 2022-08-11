Политолог прокомментировал, какие последствия для РФ могут быть после решения Латвии

Политолог прокомментировал, какие последствия могут быть после решения латвийского парламента для РФ. Насколько реально ограничить выдачу россиянам шенгенских виз? Пойдут ли страны Евросоюза на дополнительные санкции против России?

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