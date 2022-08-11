Новости последнего часа: Эстония закрывает границы для россиян с "шенгеном"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Эстония закрывает границы для россиян с шенгеном, выданным республикой, заявили в МИД страны.

Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам прятаться за городом от жары на следующей неделе.

Смог и запах гари от пожаров в ХМАО достигли Республики Коми, сообщили в МЧС.