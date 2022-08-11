Эстония закроет границы для граждан России с "шенгеном"

Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. Из этого правила будут исключения.

В частности, санкции не коснутся сотрудников дипломатических представительств Эстонии и членов их семей, а также лиц, которые занимаются международными перевозками или имеют право свободного передвижения по законам ЕС.

Кроме того, действие ограничений не будет распространяться на тех, кому необходимо въехать в Эстонию по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство.

Санкция вступит в силу 18 августа. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.