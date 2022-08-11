Новости последнего часа: МИД РФ назвал шовинизмом прекращение выдачи "шенгена" россиянам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МИД РФ назвал шовинизмом призыв ряда стран прекратить выдавать россиянам шенгенские визы.

Работы по очистке и углублению дна акваторий причалов Москвы-реки закончены. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Цены в России по итогам июля снизились на 0,39%. Это данные Росстата.