Союзные войска продвинулись в Соледаре и Артемовске. Подразделения полностью зачистили завод KNAUF и взяли под контроль Белокаменский огнеупорный завод.

В Артемовске подразделения РФ и ДНР продвинулись с востока примерно на два километра вглубь города. Подробнее о том, что происходит в этой точке противостояния, и о ходе спецоперации в целом – в эфире телеканала Москва 24.