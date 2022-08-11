Позиции украинских войск опять накрыли российские "Грады". На этот раз работали расчеты самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа. Получив координаты целей от операторов беспилотников, артиллеристы выдвинулись на позиции. В считанные минуты развернули в поле установки и за 20 секунд выпустили весь пакет – 40 реактивных снарядов.

На этот раз уничтожили склад с вооружением, позицию средств радиоэлектронной борьбы и 5 специальных машин, которые используют для подвоза боеприпасов для гаубиц М777. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.