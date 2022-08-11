Сестра лидера КНДР пригрозила уничтожением Южной Кореи, если из-за них заболеют ковидом

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына пригрозила, что Пхеньян уничтожит властей Южной Кореи, если они будут провоцировать проникновение ковида в Северную Корею. Она отметила, что из Южной Кореи отправляются в КНДР листовки и вещи, через которые распространяется злокачественный вирус.

При этом накануне Ким Чен Ын торжественно объявил о победе над COVID-19. Подробнее – эфире телеканала Москва 24.