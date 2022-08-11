Евросоюз может лишить россиян шенгенских виз. Об этом заявил официальный представитель ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, проект инициировали несколько стран ЕС, и он находится на повестке. Предложение будет рассмотрено в конце августа. Предполагается, что запрет коснется не только туристов, но и других категорий граждан. Например, тех, у кого есть родственники в Евросоюзе. Если проект одобрят, то его включат в седьмой пакет санкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.