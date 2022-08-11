Подразделения РФ взяли под контроль Белокаменский огнеупорный завод

Продвижение союзных войск заметили в Соледаре и Артемовске. Подразделения РФ полностью зачистили завод KNAUF и взяли под контроль Белокаменский огнеупорный завод. Противник занял позиции в жилых многоэтажках на западе города, а также на территории компании "Артемсоль", крупнейшем в Европе предприятии по добыче поваренной соли.

В Артемовске подразделения РФ продвинулись с востока примерно на два километра вглубь города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.