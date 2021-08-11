Новости мира: губернатор Нью-Йорка объявил о своей отставке

Губернатор Нью-Йорка объявил о своей отставке. Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах. В деле фигурируют 11 пострадавших женщин. Сам чиновник долго настаивал на своей невиновности, но в итоге под давлением своих соратников по демократической партии США решил покинуть пост. Его обязанности будет выполнять вице-губернатор Кэти Хокул. Она станет первой женщиной во главе штата Нью-Йорк.

Суд Манхэттена принял иск американки Вирджинии Джуффре против сына королевы Британии принца Эндрю. Женщина обвиняет его в сексуальном насилии. Якобы, когда Вирджинии едва исполнилось 17 лет, ее принуждал заниматься сексом с Эндрю скандально известный финансист Джеффри Эпштейн. Этого бизнесмена еще в 2019 году обвинили в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и посадили в тюрьму. Вскоре его нашли в камере мертвым. Сам принц Эндрю в интервью BBC заявил, что не помнит о своей связи с Джуффре.

Толпа в Вильнюсе заблокировала депутатов Сейма в здании парламента, демонстрантов разгоняли слезоточивым газом. Накануне 4,5 тысячи человек выступили против ограничения прав граждан, не привившихся от коронавируса. В Литве хотят ввести "паспорт возможностей", без которого нельзя будет ходить в кафе и пользоваться общественным транспортом. К вечеру демонстрация переросла в беспорядки.

Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией. Причиной стал поток мигрантов из стран ближнего востока. Поскольку авиасообщение между Минском и этими государствами в последнее время очень оживилось, беженцы прилетают в Белоруссию, а после пытаются пересечь границу и оказаться в Европе. Теперь латвийским пограничникам разрешено применять силу для возвращения мигрантов на территорию Белоруссии.

В Германии не ходят поезда. Железнодорожники объявили двухдневную забастовку. Причиной стал отказ руководства Deutsche Bahn выплатить сотрудникам бонусы в связи с пандемией коронавируса, а также повысить зарплаты. При этом в руководстве компании заявили, что не отказываются от обязательств увеличить выплаты и улучшить условия труда, но готовы сделать это только через 2 года. Ситуация осложняется тем, что в Германии сейчас период отпусков, и протест машинистов и кондукторов может сорвать планы сотен тысяч немцев.

В Китае 150 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома из-за миграции слонов. 14 животных покинули ареал своего обитания и несколько месяцев кочевали по одной из провинций. Слонов охраняли 25 тысяч полицейских и 973 беспилотника. Все это обошлось в несколько миллионов долларов, но ничего не поделаешь, Азиатские слоны охраняются в Китае на высшем государственном уровне.

Первые кадры Месси в Париже. Легендарного футболиста в столице Франции встречали тысячи болельщиков. На его приход в команду они возлагают большие надежды. Лео уже провел первую тренировку на стадионе своего нового клуба – "Пари Сен-Жермен". Он выбрал себе 30 номер. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан на 2 года с возможностью дальнейшего продления. Зарплата шестикратного обладателя золотого мяча держится в секрете, но спортивные СМИ пишут о сумме 35 миллионов евро за сезон.