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11 июля, 22:45

Политика

Новости мира: жена Макрона вновь отказалась подать руку своему мужу

Новости мира: жена Макрона вновь отказалась подать руку своему мужу

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Брижит Макрон отказалась подать руку своему супругу – президенту Франции Эммануэлю Макрону во время совместной прогулки с королевской четой в Великобритании. Камеры запечатлели, как французский лидер, отставший от жены на пару шагов, попытался догнать ее и взять за руку, но та проигнорировала этот жест и продолжила идти.

В Париже вновь запустили знаменитую красную мельницу "Мулен Руж". Это главный символ самого известного французского кабаре. Больше года назад конструкция рухнула от износа и повредила фасад здания. В честь перезапуска мельницы танцовщицы исполнили канкан прямо на улице перед сотнями зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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