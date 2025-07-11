В РФ предложили ввести скидки на посещение кинотеатров для семейных пар

В Госдуме предложили ввести необычные скидки на посещение кинотеатров для семейных пар.

Семейным парам хотят предоставить необычный бонус при походе в кино. В кинотеатре они получат скидки при покупке билетов на так называемые места для поцелуев. Как правило это задние ряды в зрительном зале.

Соответствующее обращение депутаты направили в Минкультуры РФ. В письме отмечают, что это одна из символических мер, которые направлены на укрепление семейных союзов и поддержки традиционных семейных ценностей.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

