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11 июля, 06:45

Политика

В РФ предложили ввести скидки на посещение кинотеатров для семейных пар

В РФ предложили ввести скидки на посещение кинотеатров для семейных пар

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В Госдуме предложили ввести необычные скидки на посещение кинотеатров для семейных пар.

Семейным парам хотят предоставить необычный бонус при походе в кино. В кинотеатре они получат скидки при покупке билетов на так называемые места для поцелуев. Как правило это задние ряды в зрительном зале.

Соответствующее обращение депутаты направили в Минкультуры РФ. В письме отмечают, что это одна из символических мер, которые направлены на укрепление семейных союзов и поддержки традиционных семейных ценностей.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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