Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 07:30

Политика

ГД приняла в I чтении проект о введении штрафов за нарушения в работе хостинг-провайдеров

ГД приняла в I чтении проект о введении штрафов за нарушения в работе хостинг-провайдеров

ВС РФ продвинулись в Запорожской области

Белый дом выразил готовность поддержать конгресс с новым пакетом санкций против РФ

Курс доллара упал на фоне последних заявлений Трампа

"Московский патруль": пребывание домашних животных на пляжах ограничат с 1 сентября

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о маркетплейсах

В Москве простились с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

Военный эксперт заявил, что ВС РФ могут освободить село Мирное в ближайшее время

Депутат Попов опроверг информацию о запрете ввоза iPhone в Россию

В России запретят начислять проценты по кредитам умерших заемщиков

Государственная дума приняла в I чтении проект о введении штрафов за нарушения в работе хостинг-провайдеров, передает ТАСС.

Под санкции подпадают компании, которые не включены в реестр Роскомнадзора, но продолжают оказывать услуги хостинга, а также операторы государственных и муниципальных информационных систем, продолжающие работать с такими провайдерами.

Размер штрафов составит до 1 миллиона рублей.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатехнологиивидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика