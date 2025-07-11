11 июля, 07:30Политика
ГД приняла в I чтении проект о введении штрафов за нарушения в работе хостинг-провайдеров
Государственная дума приняла в I чтении проект о введении штрафов за нарушения в работе хостинг-провайдеров, передает ТАСС.
Под санкции подпадают компании, которые не включены в реестр Роскомнадзора, но продолжают оказывать услуги хостинга, а также операторы государственных и муниципальных информационных систем, продолжающие работать с такими провайдерами.
Размер штрафов составит до 1 миллиона рублей.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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