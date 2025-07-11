ГД приняла в I чтении проект о введении штрафов за нарушения в работе хостинг-провайдеров

Государственная дума приняла в I чтении проект о введении штрафов за нарушения в работе хостинг-провайдеров, передает ТАСС.

Под санкции подпадают компании, которые не включены в реестр Роскомнадзора, но продолжают оказывать услуги хостинга, а также операторы государственных и муниципальных информационных систем, продолжающие работать с такими провайдерами.

Размер штрафов составит до 1 миллиона рублей.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

