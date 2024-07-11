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11 июля, 16:45

Политика

Новости мира: помощников Байдена вызвали дать показания о состоянии его здоровья

Новости мира: помощников Байдена вызвали дать показания о состоянии его здоровья

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Помощников президента США Джо Байдена вызвали дать показания о состоянии его здоровья, пишут СМИ. Американские конгрессмены обеспокоены, что чиновники могут оказывать на него чрезмерное влияние и даже выполнять определенную работу вместо него. Эти опасения возникли после выступления Байдена на дебатах с бывшим лидером Штатов Дональдом Трампом.

Между тем в Бразилии полицейский выстрелил вратарю в ногу во время драки на матче. После финального свистка у кромки поля стадиона футболисты решили "разобраться по-мужски". Их пришлось разнимать полицейским. Один из них выстрелил из травматического пистолета. Резиновая пуля попала в ногу голкипера. Дежурившая на матче медицинская бригада оказала ему первую помощь прямо на поле, затем футболиста увезли в госпиталь.

Тем временем десятки рейсов отменили и задержали из-за активности вулкана Этна на Сицилии. Самый высокий действующий вулкан в Европе выбросил столб пепла, который сейчас рассеивается. Аэропорт Катании находится от него всего в 50 километрах. Часть самолетов перенаправили на посадку в Палермо.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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