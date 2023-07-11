11 июля, 23:30Политика
Захарова одним словом охарактеризовала саммит НАТО в Вильнюсе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала встречу НАТО в Литве как "фейл-саммит". По ее словам, участники мероприятия сами не знают, зачем приехали.
В итоговом коммюнике страны НАТО назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Также члены Альянса решили нарастить количество боеприпасов, но при этом принимать к себе Украину не торопятся.
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