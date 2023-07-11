Захарова назвала "фейл-саммитом" встречу НАТО в Литве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала встречу НАТО в Литве как "фейл-саммит". По ее словам, участники мероприятия сами не знают, зачем приехали.

"Фейл-саммит, когда членство не стоит", – написала она в своем телеграм-канале.

В итоговом коммюнике страны НАТО назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Также члены Альянса решили нарастить количество боеприпасов, но при этом принимать к себе Украину не торопятся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

