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11 июля, 21:15

Политика

Шойгу не исключил применение Россией кассетных бомб в качестве ответной меры

Шойгу не исключил применение Россией кассетных бомб в качестве ответной меры

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Россия воздерживается от применения кассетных боеприпасов, но обратится к таким снарядам в качестве ответной меры на поставки их Украине, заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны также сообщил, что в настоящее время командованием Объединенной группировки войск в районе СВО принимаются дополнительные меры по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных бомб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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