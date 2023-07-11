Шойгу не исключил применение Россией кассетных бомб в качестве ответной меры

Россия воздерживается от применения кассетных боеприпасов, но обратится к таким снарядам в качестве ответной меры на поставки их Украине, заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны также сообщил, что в настоящее время командованием Объединенной группировки войск в районе СВО принимаются дополнительные меры по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных бомб.

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