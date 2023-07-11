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Новости

11 июля, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 июля

Новости часа: Шойгу прокомментировал передачу Киеву кассетных боеприпасов США

Эксперт рассказала о перспективах вступления Украины в НАТО

В НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине

В НАТО признали проблемы Украины с контрнаступлением

Новости часа: Собянин рассказал о количестве выпущенных машин "Москвич" с 2022 года

Новости часа: Путин выразил мнение о повышении финансовой независимости РФ

Генсек НАТО открыл саммит в Вильнюсе

Новости часа: Песков заявил, что РФ отслеживает высказывания на саммите НАТО

Лавров заявил, что РФ предпринимает адекватные шаги в ответ на возможное расширение НАТО

Страны НАТО согласовали формулировки по вопросу пути Украины к членству в Альянсе. Как уточняется, в соответствующей декларации по итогам саммита в Вильнюсе будет сказано, что Киев могут пригласить в организацию в тот момент, когда будет получено согласие союзников и когда появятся подходящие условия.

Поставки беспилотников "Орлан" российским войскам с начала 2022 года выросли в 53 раза. В 10 раз увеличился выпуск боеприпасов в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Шойгу. Он также прокомментировал заявления США о передаче Киеву кассетных бомбы, отметив, что РФ применит аналогичные боеприпасы в качестве ответной меры.

На 70-м километре МКАД установили звуковое уличное оповещение. Оно автоматически срабатывает, как только умные камеры "видят" аварию без пострадавших. Голос из рупора просит участников покинуть место ДТП и продолжить оформление в безопасном месте.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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