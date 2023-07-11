Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 июля

Страны НАТО согласовали формулировки по вопросу пути Украины к членству в Альянсе. Как уточняется, в соответствующей декларации по итогам саммита в Вильнюсе будет сказано, что Киев могут пригласить в организацию в тот момент, когда будет получено согласие союзников и когда появятся подходящие условия.

Поставки беспилотников "Орлан" российским войскам с начала 2022 года выросли в 53 раза. В 10 раз увеличился выпуск боеприпасов в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Шойгу. Он также прокомментировал заявления США о передаче Киеву кассетных бомбы, отметив, что РФ применит аналогичные боеприпасы в качестве ответной меры.

На 70-м километре МКАД установили звуковое уличное оповещение. Оно автоматически срабатывает, как только умные камеры "видят" аварию без пострадавших. Голос из рупора просит участников покинуть место ДТП и продолжить оформление в безопасном месте.

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