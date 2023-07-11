11 июля, 20:00Политика
Новости часа: Шойгу прокомментировал передачу Киеву кассетных боеприпасов США
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Передача Киеву кассетных боеприпасов США повлияет на затягивание конфликта. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Командование в СВО принимает меры по защите солдат от кассетных боеприпасов. Об этом также сообщил глава российского оборонного ведомства.
Россия, понимая угрозу от кассетных боеприпасов для населения, не применяет их в спецоперации. Это слова главы МО РФ Сергея Шойгу.