Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 20:00

Политика

Новости часа: Шойгу прокомментировал передачу Киеву кассетных боеприпасов США

Новости часа: Шойгу прокомментировал передачу Киеву кассетных боеприпасов США

Эксперт рассказала о перспективах вступления Украины в НАТО

В НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине

В НАТО признали проблемы Украины с контрнаступлением

Новости часа: Собянин рассказал о количестве выпущенных машин "Москвич" с 2022 года

Новости часа: Путин выразил мнение о повышении финансовой независимости РФ

Генсек НАТО открыл саммит в Вильнюсе

Новости часа: Песков заявил, что РФ отслеживает высказывания на саммите НАТО

Лавров заявил, что РФ предпринимает адекватные шаги в ответ на возможное расширение НАТО

Представители стран НАТО перед саммитом демонстрируют антироссийский настрой – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Передача Киеву кассетных боеприпасов США повлияет на затягивание конфликта. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Командование в СВО принимает меры по защите солдат от кассетных боеприпасов. Об этом также сообщил глава российского оборонного ведомства.

Россия, понимая угрозу от кассетных боеприпасов для населения, не применяет их в спецоперации. Это слова главы МО РФ Сергея Шойгу.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика