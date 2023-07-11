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Политика

В НАТО заявили о компенсации неудач Киева при наступлении поставками оружия

В НАТО заявили о компенсации неудач Киева при наступлении поставками оружия

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НАТО должно компенсировать неудачи Киева при наступлении новыми поставками оружия. Об этом перед встречей лидеров стран – членов Альянса заявил глава блока Йенс Столтенберг.

По его словам, украинские войска встречают "яростное сопротивление", им противостоят россияне на позициях с подготовленной обороной. Столтенберг сказал, что НАТО следует поддерживать Украину так долго, как это потребуется, и увеличивать помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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