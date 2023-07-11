Минобороны РФ показало боевую работу машины поддержки танков "Терминатор"

Минобороны России показало, как боевая машина поддержки танков "Терминатор" уничтожила украинские позиции на авдеевском направлении. Известно, что на ночном задании экипаж Южной группировки войск обнаружил при помощи тепловизора живую силу, укрепления и технику противника. Удары наносили с расстояния четыре километра, они выпустили 400 снарядов.

Кроме того, на краснолиманском направлении расчет самоходки "Мста-С" уничтожил артиллерийскую установку иностранного производства. Это была буксируемая гаубица М-777.

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