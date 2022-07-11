Новости последнего часа: жителям ДНР и Харьковской области передали 272 тонны гумпомощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Минобороны России сообщили, что жителям ДНР и Харьковской области передали 272 тонны гуманитарной помощи.

По данным министерства, за сутки из опасных районов Донбасса и Украины эвакуированы свыше 22 000 человек.

Президент США Джо Байден на Ближнем Востоке обсудит тему энергетики и продовольственной безопасности.

