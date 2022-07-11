Новости последнего часа: украинские войска обстреляли район Донецка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска обстреляли район Донецка снарядами натовского калибра, заявили в ДНР.

В СМИ сообщили, что пляжи в Сочи закрыты для купания из-за шторма. При этом они доступны для отдыха.

Во Франции резко вырос дефицит продовольственных товаров.

