МИД РФ рекомендовал находящимся на Шри-Ланке россиянам соблюдать осторожность

МИД России рекомендовал находящимся на Шри-Ланке россиянам соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты. Митингующие заняли дворец президента. Самого главу государства оттуда уже эвакуировали. Согласно сообщениям СМИ, он мог покинуть Шри-Ланку на самолете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

