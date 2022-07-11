Новости последнего часа: ЕС планирует в ближайшие недели предложить новый пакет санкций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Евросоюз планирует в ближайшие недели предложить новый пакет санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Французская компания продаст 88 российских магазинов сети Иль де Боте, заявили в информационном агентстве France-Presse.

Понедельник,11 июля, стал самым жарким днем с начала года в Москве, рассказали в Гидрометцентре.