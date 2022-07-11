Траурная церемония перед похоронами экс-премьера Японии прошла в Токио

Траурная церемония перед похоронами экс-премьера Японии Синдзо Абэ прошла в Токио. На церемонию в буддийский храм были приглашены близкие семьи. Также почтить память Синдзо Абэ пришли десятки людей, которые знали его.

Покушение на бывшего премьер-министра Японии произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Абэ из самодельного оружия. На вертолете раненого доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Абэ было 67 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.