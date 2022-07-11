ВС РФ уничтожили склад вооружения в районе Харькова

В районе Харькова уничтожен склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, были атакованы хранилища с боеприпасами для реактивных систем залпового огня, гаубиц, а также самоходных пушек "Пион". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.