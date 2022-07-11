ВКС РФ используют новейшие истребители Су-57 в спецоперации на Украине

В ходе спецоперации ВКС России используют новейшие истребители пятого поколения Су-57. Сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия являются отличительными особенностями этих самолетов.

Первый серийный Су-57 поступил в ВКС в конце 2020 года. К концу 2024 года российские военные планируют получить еще 22 таких истребителя.



Экипаж самолета состоит из одного человека. Максимальная скорость – 2 600 километров в час. Боевой радиус – 2 600 километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.