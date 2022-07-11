Минобороны РФ показало работу тыловых служб подразделений, участвующих в спецоперации

Минобороны показало, как работают тыловые службы подразделений, участвующих в спецоперации. В одном из новых районов дислокации войск развернули полевые кухни, столовые, пункты ремонта и восстановления техники. Военнослужащих обеспечивают всем необходимым. Люди могут постирать вещи, принять душ и поесть.

В меню военных – разнообразные супы, мясо, фрукты и овощи. Поварам выдают специальные наборы, где есть все ингредиенты для того же борща. Им нужно все поместить в кипящую воду, и через три минуты обед готов. Душевые кабины мобильны и автономны, мыться можно не только в отведенные часы, но и по необходимости. В полевых условиях соблюдаются все принципы маскировки.



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