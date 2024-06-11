Российские саперы рассказали о своей работе в ДНР

На восточном участке передовой в ДНР российские подразделения освободили еще один населенный пункт. После отхода ВСУ из населенных пунктов на месте к работе приступают российские саперы. Инженеры группировки войск "Центр" применяют робототехнические комплексы. Так получается эффективно расчищать территорию от взрывчатки. Комплекс "Уран-6" – дистанционно-управляемая машина, которая сканирует пространство на предмет мин до тысячи метров.

Тем временем боестолкновения российских подразделений с ВСУ продолжаются на Харьковском направлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

