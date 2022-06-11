РФ доставила на Украину более 29 тыс тонн гуманитарных грузов – Минобороны

Россия уже доставила на Украину более 29 тысяч тонн гуманитарных грузов, сообщили в Минобороны.

Саперы ВС РФ и МЧС разминировали почти 3 тысячи гектаров территорий в ЛНР и ДНР.

Запад пытается помешать избранию РФ в Экономический и социальный совет ООН, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.