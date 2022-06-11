Более 7,5 тыс человек эвакуировались за сутки из Украины – МО РФ

Более 7,5 тысячи человек эвакуировалось за сутки в РФ из Украины и Донбасса, сообщили в Минобороны РФ.

Боевики оборудовали склад боеприпасов на территории церкви в Першотрпвенске.

В Запорожской области в день обрабатывают более 100 комплектов документов на паспорта РФ.

