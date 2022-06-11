Российские саперы разминировали почти 3 тыс гектаров территорий в ДНР и ЛНР

Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров территорий в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, всего с начала спецоперации военные обезвредили 18 тысяч взрывоопасных предметов. Также Минобороны показало работу самоходных артиллерийских установок "Акация". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.