Артиллеристы РФ уничтожили укрепленные позиции украинских националистов

Российские артиллеристы уничтожили укрепленные позиции украинских националистов. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" получили координаты с беспилотника. В кратчайшие сроки они заняли огневые позиции и ударили по войскам Украины.

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